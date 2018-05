Un uomo di 41 anni di Gonnosfanadiga arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Villacidro, 17 Mag 2018 – Ieri sera alle ore 19.30 a San Gavino Monreale, Via Maria Carta, i Carabinieri della Stazione del paese, durante un servizio per il controllo del territorio, hanno arrestato Marcantonio Zurru, di 41 anni, di Gonnosfanadiga.

L’uomo, fermato per un normale controllo mentre era alla guida della sua autovettura, i militari hanno avvertito un forte odore di marijuana che li ha indotti a sottoporlo a perquisizione personale e veicolare, poi estesa anche al domicilio, che consentito di sequestrare alcuni spinelli di marijuana ciascuno, 15,00 grammi di marijuana suddivisa in 3 dosi, un bracciale in oro e 3.175,00 euro in contanti, verosimilmente provengono dell’attività di spaccio.

L’arrestato, dopo le formalità di rito in caserma, è stato riaccompagnato nella abitazione dove è rimasto fino a stamane in attesa della direttissima prevista per oggi davanti al giudice unico presso il Tribunale di Cagliari.