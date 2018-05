San Teodoro: detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, porto di strumenti atti ad offendere, nei guai due 20enni.

Siniscola, 17 Mag 2018 – I carabinieri della Tenenza di San Teodoro, hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente un giovane, originario di Olbia, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Nello specifico, i miliari, durante un posto di blocco nell’abitato di San Teodoro, hanno proceduto al controllo di due giovani a bordo di un’autovettura, che si mostravano riluttanti all’accertamento, così gli uomini dell’Arma hanno deciso di approfondire il controllo ed a seguito di perquisizione, un giovane è sato trovato in possesso di ketamina già suddivisa in dosi e un bastone sfollagente, invece il passeggero deteneva una modica quantità di marijuana e per questo è stato segnalato alla competente Autorità Amministrativa.

Lo stupefacente e lo sfollagente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.