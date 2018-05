Muravera – I militari della Guardia di Finanza individuano un evasore totale.

Muravera (Ca), 17 Mag 2018 – Le Fiamme Gialle della Tenenza di Muravera hanno condotto una verifica fiscale nei confronti di una ditta individuale con sede a Villasimius operante nel settore della ristorazione.

L’azione dei finanzieri è stata orientata alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi delle disposizioni tributarie vigenti ai fini delle imposte dirette, dell’i.v.a. e dell’i.r.a.p.

La verifica ha permesso di constatare che il contribuente non disponeva di documentazione contabile ufficiale e regolare: si è quindi proceduto ad analizzare i documenti ufficiosi rinvenuti e a ricostruire il volume d’affari dell’esercizio commerciale.

Al termine dei controlli, il personale della Guardia di Finanza hanno evidenziato che il contribuente aveva operato senza osservare la normativa fiscale, disattendendo agli obblighi dichiarativi e di versamento dei tributi, omettendo di comunicare al fisco ricavi per quasi 60.000 € ed iva per oltre 1.700 €.

Nell’ambito dell’ispezione, è inoltre emerso che il contribuente non aveva registrato un contratto di locazione di un immobile per 12.800 € e che aveva impiegato – per due distinti periodi, rispettivamente di 83 e 14 giorni – un lavoratore dipendente senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

Per tale ultima circostanza, il soggetto verificato è stato segnalato al locale ispettorato del lavoro per la regolarizzazione del dipendente per i periodi di lavoro prestati in nero e per l’irrogazione di una sanzione ammnistrativa pari, nel massimo, a 45.000 €.