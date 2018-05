Giornata internazionale contro l’omofobia: il Comune di Cagliari partecipa alla mostra fotografica digitale “Famiglie. Tutti i colori delle famiglie in Italia”

Cagliari, 17 Mag 2018 – Anche il Comune di Cagliari, in qualità di partner della Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere (RE.A.DY), partecipa alla mostra fotografica digitale “Famiglie. Tutti i colori delle famiglie in Italia”, realizzata in occasione del 17 maggio, Giornata internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la transfobia e la bifobia (IDAHOTB, International Day against homophobia, transphobia and biphobia) e visibile al link sotto indicato.

Per la prima volta una rete di Enti pubblici ha scelto di realizzare un’azione congiunta per promuovere politiche locali di parità per le persone omosessuali, bisessuali, transgender, attraverso una mostra digitale dal titolo “Famiglie”.

L’Assessorato alle Politiche delle Pari opportunità ha prodotto la propria “cartolina” sul tema delle famiglie arcobaleno (autori Anna Rita Marcia e Ottavio Strazzera ), confluita nel catalogo digitale e nel relativo video. Com

