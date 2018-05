Gdf Sassari: continua la lotta al sommerso d’azienda. Nella rete delle Fiamme Gialle oltre 200 mila euro sottratti al fisco.

Sassari, 17 Mag 2017 – Nel corso dei servizi Istituzionali di prevenzione posti in essere dai militari del Comando Provinciale di Sassari, i Finanzieri della Tenenza di Tempio Pausania hanno eseguito due controlli mirati a contrastare l’evasione fiscale nei confronti delle aziende locali operanti nei settori del turismo e dell’edilizia, nonché volti a favorire l’aumento del livello di compliance con il contribuente.

Le specifiche attività si sono concretizzate con l’esecuzione di controlli fiscali nei confronti di due distinte ditte individuali operanti nei succitati settori commerciali ed hanno permesso di controllare, in maniera trasversale ed approfondita, diversi settori impositivi, abbracciando un ampio contesto normativo di riferimento.

Le attività ispettive hanno consentito di evidenziare, per il recupero a tassazione, cospicui elementi positivi di reddito sottratti all’Erario ed omessi versamenti in materia di imposta sul valore aggiunto: nello specifico sono stati segnalati al Fisco ricavi non dichiarati per oltre duecento mila euro e accertati omessi versamenti di I.V.A. per circa quaranta mila euro.

Inoltre, al termine del controllo, i rappresentanti legali delle due ditte verificate sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria per aver occultato scritture contabili durante l’esecuzione dell’attività ispettiva.

Le attività di servizio si inquadrano in un più ampio e costante dispositivo di prevenzione posto in essere dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sassari, a tutela della cittadinanza, della leale concorrenza e del libero mercato, a garanzia di tutti i soggetti economici virtuosi che giorno dopo giorno operano nel territorio gallurese nel pieno rispetto delle norme e della legalità.