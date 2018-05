Viaggiare veloce e sostenibile? Si sceglie il treno

Si avvicina l’estate, tempo di vacanze e viaggi. Quale è il mezzo più veloce per viaggiare in Sardegna ed in Europa? Sicuramente il treno. Viaggiare in treno in Sardegna ormai è diventato facile: chi arriva in aereo allo scalo Mameli (Cagliari-Elmas) in qualche minuto arriva ai binari da cui partono treni per la vicina Cagliari ogni 20 minuti e per il resto dell’isola ogni ora. Economico, sostenibile e veloce il treno è diventato uno dei mezzi di trasporto più amati nella nostra isola.

Quando si parte per le vacanze o per un viaggio di lavoro quasi tutti hanno in tasca o sulla app dello smart dei biglietti treno per spostarsi facilmente.

Proprio perché il treno è uno dei mezzi più usati in Europa, GoEuro, nota società tedesca, ha compiuto un interessante studio che mette a confronto treni, aerei ed autobus.

La ricerca, disponibile online , mette in luce come il treno sia, in alcuni casi, il mezzo più veloce per viaggiare in Europa: l’aereo, nonostante i voli rendano in apparenza le mete più vicine, non è poi sempre così veloce come sembra.

Tra controlli di sicurezza, attese per il bagaglio, mezzi per arrivare nel centro delle città, i tempi di viaggio spesso si dilatano, passano le ore. I treni, invece, in genere partono dal centro di una delle città o metropoli europee e arrivano al centro di un’altra città.

Il treno in Italia: il mezzo più rapido e sicuro

Se si osservano i mezzi di trasporto in Italia ci si rende conto, grazie alla ricerca compiuta da GoEuro, che a volte il treno risulta essere il mezzo più veloce e sicuro per spostarsi tra alcune città principali. I tragitti italiani in cui il treno batte l’aereo sono tanti: al primo posto la tratta Bologna-Roma, con un ottimo tempo di percorrenza di 2 ore e un risparmio di ben 1 ora e 25 minuti. Non solo veloce, ma la tratta Roma–Bologna risulta essere anche quella più ecologica d’Europa, infatti si ha una emissione di 200 kg di CO2 in meno rispetto all’aereo.

Ottimo poi acquistare biglietti treno per percorrere Milano-Roma, una tratta spesso percorsa da studenti, viaggiatori business e turisti, il cui tempo medio 2 ore e 49 minuti. Anche qui si risparmia ben più di un’ora rispetto al viaggio in aereo.

Risparmiare tempo è anche evitare lo stress: il treno permette di guadagnare persino la salute. Non lo si pensa quasi mai eppure è così!

Viaggi in treno in Europa? Le tratte migliori

Non solo in Italia il treno permette di percorrere comodamente tratte medio lunghe; anche l’Europa risulta più vicina se si utilizzano le rotaie.

Nessuno pensa all’importanza di aver reso percorribile su rotaie la Londra–Parigi: eppure questo tratto di ferrovia avvicina la Gran Bretagna all’Europa, permettendo ai viaggiatori di giungere nelle due città in sole 2 ore e 16 minuti, con un risparmio di tempo di 3 ore e 24 minuti in media. Anche Bruxelles è più vicino a Parigi se comprano i biglietti treno.

La lista potrebbe continuare all’infinito e, anche se in Sardegna il treno non è ancora uno dei mezzi più gettonati, è utile ricordarsi di questi risultati se si vuole viaggiare nel resto dell’Italia o addirittura all’estero.