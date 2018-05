Sanità, assessore Arru: mai cacciato sindaci del Sulcis. Confronto con loro prosegue la settimana prossima

Cagliari, 16 Mag 2018 – “Non abbiamo abbandonato il Sulcis, né tanto meno cacciato i Sindaci. Appena ho appreso della presenza dei primi cittadini sotto la sede dell’assessorato, mi sono reso disponibile per incontrarli, anche se la loro è stata una visita improvvisata e un incontro con loro e i vertici dell’Ats era già convocato per la prossima settimana”.

Lo spiega l’assessore della Sanità, Luigi Arru, anche in risposta alle polemiche sollevate dall’opposizione in Consiglio regionale. L’assessore, affiancato dal capo di Gabinetto, Alfredo Schirru, ha raccolto lo sfogo dei sindaci e le criticità segnalate – “che non nascono tutte in questi anni, come dichiarato dagli stessi amministratori” – e dato la massima disponibilità per un nuovo incontro: “Io e il direttore generale dell’Ats, Fulvio Moirano, insieme con la direttrice della Assl di Carbonia, Maddalena Giua, verremo nel Sulcis la settimana prossima e vedremo punto per punto quanto da voi segnalato per trovarvi rimedio, laddove possibile”, ha concluso Arru. Com