Nonno Vigile: aperta la selezione pubblica per il servizio nelle scuole comunali: domande entro le ore 12 di lunedì 11 giugno 2018.

Cagliari, 16 Mag 2018 – È indetta una nuova selezione pubblica rivolta alle associazioni di volontariato cittadine per la gestione del servizio di vigilanza “Nonno vigile” nelle Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado (elementari e medie) comunali, anno scolastico 2018-2019.

Le domande, compilate nella specifica modulistica e corredate di tutta la documentazione indicata nel bando, dovranno pervenire (a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnata a mano), al Protocollo Generale di via Crispi 2 entro le ore 12 di lunedì 11 giugno 2018.

Tra i requisiti generali di partecipazione, le associazioni interessate devono avere almeno 30 soci, con non meno del 30 per cento donne, residenti o domiciliati a Cagliari di età superiore a 60 anni.

Il bando, l’elenco di tutta la documentazione da predisporre, la modulistica e le modalità per inoltrare la domanda, possono essere scaricati dal sito internet istituzionale raggiungibile attraverso il link più sotto. Com

