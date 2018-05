Governo del territorio, venerdì a Carbonia un incontro pubblico sul Ddl

Cagliari, 16 Mag 2018 – Prosegue il percorso di ascolto delle diverse voci rilevanti sulla legge di Governo del territorio, avviato il 27 aprile scorso a Cagliari. Venerdì 18 maggio alle 10, alla miniera di Serbariu (Carbonia), l’assessore dell’Urbanistica Cristiano Erriu aprirà i lavori ai quali sono invitati i sindaci e i consiglieri regionali del Sulcis Iglesiente, i rappresentanti delle Associazioni ambientaliste e imprenditoriali, delle Organizzazioni sindacali e degli Ordini professionali, ma anche semplici cittadini interessati alla materia urbanistica. Si tratta di uno spazio di dialettica democratica assistita tecnicamente dalla Regione.

Intanto, dall’11 maggio è disponibile sulla piattaforma Sardegna Partecipa (www.sardegnapartecipa.it) il tavolo di discussione sul DDL. Chiunque può lasciare le proprie osservazioni sui principali temi affrontati dal disegno di legge. I contributi, congiuntamente a quelli che emergeranno dagli incontri pubblici territoriali in programma in queste settimane, saranno raccolti in un unico documento e trasmessi al Consiglio regionale per le valutazioni di competenza. Red