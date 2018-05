Dialogo con i cittadini, venerdì all’ex manifattura si parla di cambiamenti climatici. Interviene il presidente Francesco Pigliaru

Cagliari, 16 Mag 2018 – La Regione Sardegna organizza, insieme al Comitato europeo delle regioni, questo venerdì 18 maggio, all’Ex Manifattura Tabacchi di Cagliari, la giornata sui cambiamenti climatici dal titolo “Dialogo con i cittadini su azioni e strumenti per contrastare i cambiamenti climatici”.

L’iniziativa rientra negli eventi locali, denominati “Riflettere sull’Europa”, diffusi in tutta l’UE dal 2016 con l’obiettivo di strutturare un ampio processo di ascolto dei territori e dei cittadini sul futuro dell’Europa. Fortemente voluta dal presidente della Regione Francesco Pigliaru, membro della Commissione ambiente, cambiamenti climatici ed energia (ENVE) del CdR, in cui ha ricoperto la carica di presidente fino allo scorso settembre, l’iniziativa sarda mira in particolare a sostenere l’azione per il clima, evidenziando le opportunità e gli strumenti a disposizione per mettere in atto azioni di mitigazione e adattamento a livello regionale e locale, nonché analizzare le esigenze degli enti locali in termini di rafforzamento delle capacità amministrative e assistenza tecnica.

Il programma prevede un momento di dibattito con i cittadini, nella prima parte della mattinata, sui cambiamenti climatici e sul futuro dell’Europa alla presenza del presidente Francesco Pigliaru e di altri membri del Comitato Europeo delle Regioni, invitati a dialogare e confrontarsi con i partecipanti sulle possibili soluzioni finanziarie, tecniche e strategiche per affrontare il cambiamento climatico.

Nella seconda parte della mattina si alterneranno due tavole rotonde sul contributo delle politiche energetiche e climatiche allo sviluppo dei comuni e sul ruolo dei governi regionali e locali nella creazione di un territorio resiliente.

Oltre a Francesco Pigliaru, interverranno gli Assessori della difesa dell’ambiente, Donatella Spano, e dell’Industria, Maria Grazia Piras, rappresentanti del Comitato Europeo delle Regioni, esponenti di altre istituzioni europee e nazionali, autorità regionali e locali estere che stanno portando avanti importanti azioni di contrasto ai cambiamenti climatici.

I quesiti che si intende proporre durante la sessione di Dialogo con i Cittadini, possono essere anticipati via mail all’indirizzo lmulas@regione.sardegna.it. È inoltre possibile registrarsi online (al link: goo.gl/RbUuLz) e compilare il breve questionario online Riflettere sull’Europa condotto dal Comitato europeo delle regioni (al link: goo.gl/7nm2Ma). Com

