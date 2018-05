Campagna antincendi, obbligo autorizzazione per abbruciamenti rinviato al primo giugno prossimo

Cagliari, 16 Mag 2018 – È stata rinviata, dal 15 di maggio al 1° giugno, la data per l’obbligo di autorizzazione dell’abbruciamento di stoppie, residui colturali e selvicolturali. Il rinvio si è reso necessario per l’andamento meteorologico dei mesi di aprile e maggio 2018, caratterizzati da rilevanti precipitazioni.

Per i periodi che vanno dal 1° giugno e sino al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre per le operazioni di abbruciamento è necessaria l’autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato del Corpo forestale competente. Le prescrizioni regionali antincendi 2017-2019, aggiornate quest’anno, vietano l’abbruciamento negli altri periodi. Secondo le norme, l’autorizzazione consente la pratica strettamente agricola e selvicolturale di abbruciamento di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati. Com