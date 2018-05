Ferrovie storiche turistiche, giovedì e venerdì a Olbia conferenza nazionale

Cagliari, 15 Mag 2018 – Una due giorni dedicata alle ferrovie storiche e turistiche si terrà a Olbia giovedì 17 e venerdì 18 maggio. “Binari d’Italia, la grande bellezza” è il titolo della seconda conferenza nazionale dedicata ai tracciati ferroviari turistici organizzata dall’associazione trasporti Asstra e dall’Arst, in collaborazione con la Regione.

Giovedì i giornalisti sono invitati a partecipare a un educational tour a bordo del trenino verde, linea Tempio-Palau, attraverso un itinerario che prevede soste nei punti più caratteristici e una breve traversata sul lago Liscia. L’appuntamento è alle ore 15 all’hotel Double Tree by Hilton, in via Isarco 5 a Olbia. Il rientro, sempre a Olbia, è previsto alle ore 19,20.

Venerdì è la giornata dedicata alla conferenza, con apertura dei lavori all’hotel Double Tree by Hilton alle 9,30, alla quale partecipa l’assessore dei Trasporti, Carlo Careddu. Dopo i saluti delle autorità locali interverranno i dirigenti dell’Arst, con l’introduzione dell’amministratore unico Chicco Porcu,e i rappresentanti delle ferrovie della Corsica, della Calabria e del Piemonte, per una serie di esperienze a confronto. Sono stati invitati, tra gli altri, il sottosegretario del ministero dei Beni Culturali e del Turismo, Dorina Bianchi, e il direttore della Fondazione delle Ferrovie dello Stato, Luigi Cantamessa. Coordinerà i lavori il direttore centrale dell’Arst, Carlo Poledrini.