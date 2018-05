“…Questo Non è amore”: Siniscola, la Polizia di Stato accanto alle donne vittime di violenza

Siniscola, 14 Mag 2018 – Nella giornata del 16.05.2018, la Polizia di Stato sarà presente con un proprio camper e un equipe multidisciplinare composta dai poliziotti del Commissariato di P.S. di Siniscola, in piazza Martiri di via Fani (ex Piazza del Mercato), a partire dalle ore 10:00, per riprendere la campagna di sensibilizzazione “Questo non è amore”, sul presupposto che un’attività costante della Polizia di Stato sul tema possa contribuire alla formazione di una rinnovata cultura quale precondizione indispensabile per contrastare adeguatamente il fenomeno.

Al via il rilancio dell’approdo turistico di Porto Torres: da questa mattina prima tranche di sgombero delle imbarcazioni ormeggiate ai pontili galleggianti

Porto Torres, 14 Mag 2019 – Scadono oggi i termini per l’avvio dell’ingiunzione di sgombero della banchina Nino Pala. Da questa mattina, il molo turistico di Porto Torres verrà man mano liberato dalle imbarcazioni ormeggiate ai pontili galleggianti di proprietà del Comune e dell’ATI A.R.S., precedentemente concessionaria dell’approdo.

Passaggio fondamentale, quello che prenderà il via oggi e che consentirà all’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna la prosecuzione dell’iter per l’individuazione, tramite bando pubblico, del nuovo concessionario.

Uno sgombero suddiviso in tappe. Recependo le indicazioni dell’Amministrazione Comunale, infatti, la banchina verrà liberata in tre steps.

Il primo, che partirà oggi con lo spostamento delle unità, gran parte delle quali verrà ricoverata a terra negli spazi messi a disposizione dell’AdSP; il secondo, che prevede la rimozione dei pontili galleggianti del Comune e dell’A.R.S. adiacenti alla banchina; il terzo, stabilito con il decreto odierno di proroga del termine di scadenza dell’ingiunzione, che verrà avviato dal 3 settembre e che riguarderà l’eliminazione dei corpi morti e lo spostamento di tutte le imbarcazioni ormeggiate al lato sud della Nino Pala.

Contestualmente l’Autorità di Sistema Portuale procederà alla pubblicazione del bando pubblico della concessione, i cui termini di assegnazione definitiva del bene andranno a coincidere con la data della terza tranche di sgombero.

“Con oggi entriamo ufficialmente nel vivo delle attività di rilancio della banchina turistica Nino Pala – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – Un lavoro a tappe, attorno al quale è stata messa in campo una proficua sinergia con Comune e Autorità Marittima, e che contiamo di chiudere nel mese di settembre, con l’ultima tranche di sgombero e l’assegnazione del bene al nuovo concessionario”. Com