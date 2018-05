Parigi, l’attentatore era un 21enne ceceno schedato per radicalizzazione

Parigi, 13 Mag 2018 – L’assalitore con il coltello che ieri sera a Parigi ha ucciso una persona ferendone altre 4, si chiamava Khamzat Azimov ed era nato in Cecenia il 1 novembre 1997. Lo riferisce France 2 citando fonti dell’inchiesta. Azimov era stato naturalizzato francese nel 2010 ed era incensurato anche se schedato come a rischio radicalizzazione islamica (“S”) in quanto era in contatto con il marito di una donna partita per la Siria. I genitori del 21enne questa mattina sono stati fermati e vengono interrogati.

Secondo la stampa francese, barba e capelli lunghi, vestito da jogging, l’uomo è arrivato in metro sul luogo dell’attentato; e ha urlato Allah Akbar nel compiere la sua folle azione, che nella notte è stata rivendicata dall’Isis.

L’attacco è avvenuto intorno alle 21, a Rue Monsigny, una piccola stradina nel secondo arrondissement, nel cuore di Parigi, vicino al Teatro dell’Opera, un quartiere turistico ricco di bar, ristoranti e teatri molto frequentato il sabato sera. Un poliziotto ha usato il fucile a impulsi elettrici per bloccare il terrorista, che ha però minacciato la polizia; poi un secondo agente di polizia gli ha sparato due volte, uccidendolo.

Immediata la reazione del presidente Emmanuel Macron: “la Francia paga ancora una volta il prezzo del sangue, ma non cede un millimetro ai nemici della libertà”.