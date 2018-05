F1 – Gran premio di Spagna

Il campione del mondo inglese ha preceduto il compagno di squadra Valtteri Bottas e la Red Bull di Max Verstappen.

Quarta la Ferrari di Sebastian Vettel. È invece finito al 26° giro il Gran Premio di Spagna di Kimi Raikkonen. La sua Ferrari ha accusato perdita di potenza e il finlandese, quarto in quel momento, è stato costretto a rientrare ai box e scendere dalla monoposto. E’ il secondo ritiro stagionale per il pilota.

“Grazie mille, non avrei potuto fare nulla senza questo team fantastico che ha fatto un lavoro eccezionale”. Lewis Hamilton festeggia così la sua seconda vittoria consecutiva nel Gp di Spagna che lo porta a +17 punti da Vettel arrivato solo quarto sul circuito di Montmelò.

”Oggi ho sentito quella sinergia con la macchina che non avevo ancora avuto in questa stagione. Per noi è una bella ripartenza, dobbiamo continuare a mettere pressione alla Ferrari. È bellissimo vedere il team così forte e speriamo di continuare così. Grazie ai fan che sono venuti qui”.