A La Caletta (Nu) furto su autovettura di un tedesco in vacanza in Sardegna, indagano i carabinieri

La Caletta (Nu), 13 Mag 2018 – Amara sorpresa per un turista tedesco ieri a La Caletta. Infatti, lo straniero dopo aver trascorso la giornata in spiaggia, nell’andare a riprendere l’autovettura presa a noleggio ad Olbia per un breve periodo di ferie, si è accorto che dei ladri hanno rotto il deflettore e poi una volta dentro la vettura si sono impossessati dei soldi ma soprattutto i documenti personali.

Quindi lo straniero ha dubito contatto il 112, e poco dopo sul posto è stata inviata una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Siniscola.

Subito sono partite le indagini per risalire agli autori del furto e alla ricerca dei documenti, necessari per il rientro in Germania.