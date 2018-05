Un anziano rimane bloccato in mezzo ad un passaggio a livello a Samassi, il conducente si è salvatore ma l’impatto con il furgone è stato inevitabile

Samassi, 12 Mag 2018 – Questa mattina alle ore 07:55 a Samassi, per cause in corso d’accertamento, un furgone Fiat ducato che in quel momento transitava lungo il passaggio a livello in prossimità della locale Stazione ferroviaria è rimasto bloccato in mezzo alle sbarre, abbassatesi in quel momento per il passaggio del treno diretto 26860 partito da Cagliari e diretto a Oristano.

Il macchinista avvedutosi del pericolo ha immediatamente rallentato ma l’impatto è stato inevitabile.

Fortunatamente l’autista del furgone, un uomo di 75 anni nel frattempo era riuscito ad uscire dall’abitacolo del mezzo. Attualmente la linea in direzione di Oristano è bloccata.

Per i passeggeri sul treno un grosso spavento ma nessun ferito.