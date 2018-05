Nella notte a Borore incidente stradale sulla SS. 129: un’auto si scontro con un bovino che vagava al buio sulla SS

Borore (Nu), 12 Mag 2018 – Continua il problema degli incidenti stradali causati da animali vaganti sulla S.S. 129. Subito dopo la mezzanotte di oggi 12, il conducente di un furgone si è trovato davanti un bovino che circolava liberamente sulla carreggiata e non potendo evitare l’impatto travolgeva l’animale.

L’autista, illeso, ha allertato il numero di pronto intervento 112 ed una pattuglia della locale Stazione Carabinieri è intervenuta per i rilievi unitamente al veterinario di turno.

Il mezzo è stato rimosso tramite il carroattrezzi in quanto non più in grado di muoversi e l’animale è stato portato alla stalla dal proprietario.