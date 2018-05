Cagliari, 12 Mag 2018 – Fabio Concato, uno dei più apprezzati cantautori italiani, sbarca in Sardegna. E lo fa in occasione della rassegna di produzioni originali “JazzOp” giunta alla sua quindicesima edizione ed organizzata dall’Associazione Blue Note Orchestra (ABNO). In questo speciale evento si avvale della collaborazione dell’Associazione Culturale “La Via del Collegio” nell’ambito di “La musica che gira intorno…Ke gusto Je..zz”. Il tutto col contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Sassari, dell’Assessorato alla Cultura della Regione Sardegna, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e della Fondazione di Sardegna.

Martedì 15 maggio al Teatro Comunale di Sassari e il 16 maggio al teatro Massimo di Cagliari (con inizio alle 21.00) l’ospite d’onore Fabio Concato, amatissimo dal pubblico per il suo stile elegante e ironico dall’impronta inconfondibile, sarà di scena nell’Isola per due spettacoli davvero speciali.

Il progetto “OJS Meets Fabio Concato” presenterà composizioni del musicista milanese arrangiate per l’Orchestra jazz della Sardegna (OJS) da Gabriele Comeglio, che sarà anche il direttore della formazione sarda in entrambi i concerti. Il progetto mira a mettere in risalto le componenti jazz presenti in molte composizioni di Concato, con arrangiamenti che disegnano per ogni brano una veste nuova fatta di pieni orchestrali e di un sound delicatamente rarefatto. Il viaggio musicale intriso di ricordi del cantautore ripercorrerà una carriera artistica lunga 40 anni in cui sono inseriti sia i primi grandi successi che i brani più recenti di Concato “filtrati” attraverso nuove atmosfere musicali jazz, tutte da scoprire. Tra i brani inseriti nella ricca scaletta: “Domenica Bestiale” “Buonanotte a te”, “La mia macchina”, Quando arriverà” “Fiore di Maggio”, “Guido piano”, “Rosalina”, “Sexi tango” “Gigi”. Com