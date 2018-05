Bandi Pif, su richiesta della commissione attività produttive e di numerosi portatori di interesse prorogata presentazione domande da 15 maggio a 15 giugno

Cagliari, 12 Mag 2018 – I termini per la presentazione delle domande sui bandi predisposti dall’Assessorato dell’Agricoltura per i Progetti integrati di filiera (PIF) slitteranno di 30 giorni, con la scadenza prorogata dal 15 maggio al prossimo 15 giugno. La decisione arriva dopo le numerose richieste giunte in questi giorni da parte della Commissione Attività produttive del Consiglio regionale e da parte di associazioni di categoria e imprese agricole o agroalimentari.

L’assessore. “La proroga dei termini per la partecipazione ai PIF – ha spiegato l’assessore dell’Agricoltura, Pier Luigi Caria – è stata presa per venire incontro alle necessità manifestate da numerosi portatori di interesse. Si tratta di un bando innovativo, mai lanciato in Sardegna, su cui hanno lavorato per lungo tempo gli uffici regionali e che data la novità sta impegnando ancora di più le aziende interessate nella preparazione della documentazione necessaria. Abbiamo tuttavia aperto a un prolungamento di soli 30 giorni, e non di mesi come ci era stato chiesto in diversi casi, proprio per cercare di garantire il lavoro fatto da tanti soggetti che, nel rispetto dei tempi inizialmente richiesti, hanno scrupolosamente costruito progetti utili per concorrere al bando dove abbiamo investito 40milioni di euro. Siamo consapevoli che questo slittamento – ha concluso Caria – produrrà un conseguente allungamento dei tempi nella gestione delle pratiche da parte delle strutture dell’Assessorato, ma cercheremo di sollecitare tutti gli uffici coinvolti affinché si velocizzino le attività in capo alla pubblica amministrazione”. Red