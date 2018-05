Minorenne di San Sperato arrestato dal personale della Polizia di Cagliari per rapina impropria

Cagliari, 11 Mag 2018 – Il personale della Polizia di Stato di Cagliari ha arrestato un minore, residente a San Sperate, pregiudicato, resosi responsabile del reato di rapina impropria.

L’episodio si è verificato intorno alle ore 20.20 di ieri in Via Sassari, di fronte alla Stazione Ferroviaria dove una ragazza, che sostava nei pressi della struttura, era stata avvicinata da un giovanissimo che, con un gesto fulmineo, aveva tentato di strapparle di mano il telefonino; la vittima aveva afferrato il cellulare con forza ma era stata trascinata lungo la via, cadendo a terra rovinosamente.

Due operatori della vigilanza del Mc Donald, avvisati da alcuni clienti che avevano assistito alla scena, hanno raggiunto la Stazione Arst, dove hanno subito notato un ragazzo sospetto, intento a cambiarsi la maglietta. Il ragazzo, immediatamente avvicinato, ha ammesso di essere l’autore del gesto, mostrando il luogo dove era stato occultato il telefonino e permettendo così il rinvenimento.

Accompagnato all’interno dell’esercizio pubblico Mc Donald, è stato raggiunto dagli Agenti della Squadra Volante che, sulla base degli elementi raccolti, lo hanno dichiarato in arresto.

La giovane è stata medicata e poi trasportata dal 118 presso un nosocomio cittadino per successivi accertamenti mentre il minore è stato condotto in Questura e al termine degli atti di rito, è stato accompagnato presso il Centro di Prima Accoglienza di Quartucciu.