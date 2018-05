La prima esecuzione assoluta in Europa di La Ciociara di Marco Tutino dal Teatro Lirico di Cagliari a Rai5 il 13 maggio 2018

Cagliari, 11 Mag 2018 – La Ciociara, opera in due atti su libretto di Marco Tutino e Fabio Ceresa, dalla sceneggiatura di Luca Rossi e dal romanzo omonimo di Alberto Moravia e musica di Marco Tutino (Milano, 1954), uno dei più prolifici ed apprezzati compositori contemporanei, durante le 8 rappresentazioni nella Stagione lirica e di balletto 2017 del Teatro Lirico di Cagliari, che hanno avuto un enorme successo di pubblico e critica, è stata ripresa integralmente dalle telecamere di Rai5 e, dopo le tre messe in onda dello scorso gennaio, viene diffusa nuovamente, domenica 13 maggio alle 10.10, sul celebre canale televisivo culturale della Rai che dedica il mese di maggio proprio alla musica contemporanea, con un ciclo di appuntamenti dedicati ad opere composte da autori del secondo Novecento.

L’opera è un nuovo allestimento del Teatro Lirico di Cagliari, in coproduzione con la San Francisco Opera (USA), in prima esecuzione assoluta in Europa e, come noto, è firmato per la regia da Francesca Zambello, artista statunitense di origine italiana, formazione europea e fama internazionale, con la collaborazione di Laurie Feldman, per le scene da Peter J. Davison, per i costumi da Jess Goldstein, per le luci da Mark McCullough, per i video da S. Katy Tucker e per la coreografia da Luigia Frattaroli.

L’Orchestra e il Coro del Teatro Lirico di Cagliari sono guidati da Giuseppe Finzi, direttore pugliese al suo debutto a Cagliari ed apprezzato “direttore residente” della San Francisco Opera dal 2011 al 2015. Il maestro del coro è Donato Sivo.

Di prim’ordine il cast che prevede nei numerosi ruoli: Anna Caterina Antonacci (Cesira); Lavinia Bini (Rosetta); Aquiles Machado (Michele); Sebastian Catana (Giovanni); Roberto Scandiuzzi (Fedor von Bock); Nicola Ebau (John Buckley); Gregory Bonfatti (Pasquale Sciortino); Lara Rotili (Maria Sciortino/Una popolana); Martina Serra (Lena/Una donna fuori scena); Enrico Zara (Un ragazzo del popolo/Un uomo fuori scena); Francesco Leone, Nicola Ebau, Michelangelo Romero (Tre soldati marocchini).

La produzione della trasmissione televisiva dell’opera è a cura delle squadre esterne Rai di Milano, Roma e Napoli, per la regia di Arnalda Canali.

La Ciociara rientra nel Progetto “Rifunzionalizzazione del Parco della Musica e del Teatro Lirico di Cagliari – Internazionalizzazione e innovazione delle produzioni anche per la valorizzazione turistico-culturale degli attrattori territoriali”. Finanziato dal Piano d’Azione Coesione “Progetti strategici di rilevanza regionale” che valorizzano le priorità del POR FESR nell’ambito della Programmazione Unitaria 2014-2020, realizzato e promosso in collaborazione con l’Unione Europea, il Governo Italiano e la Regione Sardegna. Red