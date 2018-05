Incidenti stradali: intervenuto personale della Polizia Di Stato per il primo soccorso dei feriti

Orgosolo, 11 Mag 2018 – Un brutto incidente si è verificato questa notte ad Orgosolo che solo per fortuna non si è trasformato in una tragedia.

Gli abitanti di via Rinascita sono stati svegliati nel cuore della notte da un forte boato preceduto, di qualche minuto, dal transito di una macchina ad elevata velocità. E dopo un vano tentativo di frenata solo fragore di vetri e di lamiere accartocciate.

Immediato è stato l’intervento degli agenti del Commissariato di P.S. di Orgosolo che hanno prestato il primo soccorso.

Nonostante il maldestro tentativo di alcune persone di ostacolare l’operato dei poliziotti nell’individuazione del conducente del mezzo, l’operato dei poliziotti ha consentito in brevissimo tempo di individuare l’autista dell’autovettura, che ha interrotto la sua corsa schiantandosi con violenza contro un muro di cinta, frantumatosi in decine di mattoni, ad esito del fortissimo impatto.

Il conducente è stato trasportato al nosocomio di Nuoro per ricevere le cure del caso, mentre la Polizia di Stato è rimasta sul posto per la messa in sicurezza del luogo del sinistro, per prevenire ulteriori pericoli per l’incolumità dei cittadini.

Alcuni volontari hanno prestato la loro collaborazione ricoprendo mediante terriccio l’abbondante quantità d’olio e di carburante riversata sull’asfalto.