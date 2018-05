Furto presso un distributore di Arzana, indagano i carabinieri della Stazione del paese

Nuoro, 11 Mag 2018 – Questa notte i carabinieri delle Stazione di Arzana e di Tortolì, sono intervenuti presso il distributore di carburanti IP ad Arzana, in quanto, degli sconosciuti, incuranti delle tante telecamere di videosorveglianza presenti in zona, con l’ausilio di attrezzi adatti allo scasso hanno divelto la colonnina del self service e poi prelevato la cassetta col denaro, tuttora da quantificare.

I militari della Stazione cc di Arzana hanno immediatamente avviato le indagini per risalire agli autori del furto.