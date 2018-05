Ddl governo del territorio, aperto il tavolo di discussione

Cagliari, 11 Mag 2018. Da oggi è disponibile sulla piattaforma Sardegna Partecipa (www.sardegnapartecipa.it) il tavolo di discussione sul disegno di legge “Disciplina generale per il governo del territorio”.

Chiunque potrà lasciare le proprie osservazioni sui principali temi affrontati dal disegno di legge ed i relativi contributi – congiuntamente a quelli che emergeranno dagli incontri pubblici territoriali in programma in queste settimane – saranno raccolti in un unico documento e trasmessi al Consiglio regionale per le valutazioni di competenza. Tale iniziativa estende e completa il precedente tavolo di discussione che nei mesi scorsi, sempre sulla piattaforma Sardegna ParteciPA, aveva interessato sul medesimo tema tutti gli amministratori locali.