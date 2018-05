Controlli nei cantieri edili di Budoni: trovati tre lavoratori non in regola di cui due extracomunitari anche clandestini

Nuoro, 11 Mag 2018 – Continuano i servizi predisposti nel mese di maggio dal Comando Provinciale carabinieri di Nuoro volti a prevenire gli incidenti sui luoghi di lavoro. E nel corso di una specifica attività ispettiva in materia di lavoro, legislazione sociale, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, volta a contrastare l’impiego di manodopera “in nero” o irregolare, con conseguente violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro, i Carabinieri della Compagnia di Siniscola e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Nuoro, con l’ausilio di personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Nuoro, hanno effettuato dei controlli in alcuni cantieri edili del territorio della Compagnia cc nuorese riscontrando diverse violazioni sia di carattere penale che amministrativo.

Al termine degli accertamenti compiuti presso un cantiere edile sito nel comune di Budoni, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro, il socio responsabile legale di una società in accomandita semplice, esercente dell’attività edile, ritenuto responsabile delle seguenti violazioni connesse all’impiego nel cantiere di 3 lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (occupati “in nero”): impiego di 2 lavoratori extracomunitari, di nazionalità albanese, privi di permesso di soggiorno; omessa nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; omessa nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria; omessa fornitura ai lavoratori dei necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale; omessa informazione ai lavoratori sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro; omessa formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e omessa redazione del piano operativo di sicurezza del cantiere.

Quindi sono state fatte ammende per complessivi euro 9.651,40.

A carico del datore di lavoro è stata anche contestata la violazione amministrativa, per un ammontare complessivo pari 10.200,00 Euro, per avere impiegato nr.3 lavoratori “in nero” su nr.3 controllati, di cui due extracomunitari clandestini. Effettuati recuperi previdenziali ed assistenziali pari ad euro 2.000,00.

I lavoratori extracomunitari interessati sono stati inviati presso la Questura competente per regolarizzare la propria posizione sul Territorio Nazionale.

Nei prossimi giorni proseguirà l’attività ispettiva disposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro.