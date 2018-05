Carabinieri compagnia di Dolianova arrestano un pregiudicato per furto aggravato

Dolianova, 11 Mag 2018 – Alle ore 16.00 circa, di oggi, a Ortacesus (Su), a Monte Picciu, i carabinieri della Stazione Senorbì coadiuvato da militari Stazione cc di Suelli (Su), nell’espletamento di un servizio di controllo del territorio è intervenuto presso il terreno di proprietà di un allevatore 57enne del posto, dove hanno arrestato in flagranza di reato, Cosimo Mascia, di 52 anni, pregiudicato di Senorbì, poiché sorpreso a sradicare dal suolo, con l’utilizzo di una tenaglia e una pinza, 140 paletti in ferro zincato facenti parte della recinzione del terreno di proprietà dell’allevatore, caricandoli successivamente all’interno della propria autovettura.

Quindi l’uomo è stato dichiarato in arresto e poi messo agli arresti domiciliari in attesa della direttissima prevista per domani mattina.