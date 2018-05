Vasta operazione antidroga dei carabinieri di Cagliari e Sassari “Grande Fratello”: eseguite 14 ordinanze di custodia in carcere e ai domiciliari (2)

Cagliari, 10 Mag 2018 – Dalle ore 04:00 di questa mattina, a Cagliari, circa 200 militari del comando provinciale cc del capoluogo, con l’ausilio dell’11° N.e.c. di Cagliari-Elmas, del 9° btg cc “Sardegna”, dello squadrone eliportato “Cacciatori di Sardegna” e del Nucleo cinofili cc di Cagliari, al termine dell’attività d’indagine condotta dai militari della Stazione cc di Ca- Sant’Avendrace, convenzionalmente denominata “Grande Fratello”, hanno dato esecuzione a 14 ordinanze di misura cautelare, per il reato di “associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti”.

Quindi sette persone sono finite, su ordine del Gip del Tribunale di Cagliari su richiesta della locale Dda, in carcere e sono: Salvatore Cardia, di 24 anni, di Cagliari, disoccupato, pregiudicato; Christian Porrà, di 42, di Cagliari, disoccupato, pregiudicato; Antonio Tedde, di 40 anni, della città, pregiudicato; Melissa Carta di 31 ani, del capoluogo, operaia, pregiudicata; Federico Ciullo, di 29 anni, di Cagliari, residente ad Assemini (Ca), di fatto domiciliato in Cagliari, macellaio, pregiudicato; Simone Pistis, di 41 anni, di Cgliari, operaio, pregiudicato; Michael Lattucca, di 29 anni, di Cagliari, disoccupato, pregiudicato, attualmente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari ad Alghero. Altre due ordinanze di custodia cautelare ai domiciliari sono state G.i.p. del Tribunale di Cagliari su richiesta della locale Dda che hanno interessato Valentina Tedde, di 39 anni, di Cagliari, casalinga, pregiudicata; Salvatore Cadau, di 30 anni, residente ad Elmas, disoccupato, pregiudicato.

Altre due persone sono finite in carcere, su ordine del Gip del Tribunale dei Minorenni di Cagliari, e si tratta di Vittorio Piras, di 21 anni, di Cagliari, disoccupato, pregiudicato; Fabrizio Medda, anche questi di 21 anni, di Cagliari, disoccupato, pregiudicato, attualmente ristretto presso la casa circondariale di Uta (Ca).

Altre tre sono state sottoposte all’obbligo di permanenza domiciliare, su ordine del Gip del Tribunale dei minorenni di Cagliari: sono Mario Roberto Masala, di 21 anni di Caglari, disoccupato, pregiudicato; Matteo Pisu, di 20 anni, di Cagliari, disoccupato, pregiudicato e Michael Pintori, di 20 anni, di Cagliari, disoccupato, pregiudicato.

Infine, durante l’operazione sono stati rinvenuti e sequestrati contanti per un valore complessivo di circa 25.000,00 euro, suddivisi in banconote di vario taglio; uno scooter “T-Max”; un’autovettura Mercedes “Classe A”, 170 dosi di “cocaina” ed “eroina”, del peso complessivo di gr 100,00 circa e bilancini di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente.