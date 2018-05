Aras e Apa, Caria e Spanu incontrano a Roma dirigenti ministeri interessati. Entro 7 giorni proposta all’attenzione del Mef

Roma, 9 Mag 2018 – Gli assessori all’Agricoltura Pier Luigi Caria e al Personale Filippo Spanu, a Roma, hanno incontrato i dirigenti dei dipartimenti della Funzione e degli Affari regionali e dei ministeri delle Politiche agricole e dell’Economia per trovare soluzioni condivise alle criticità gravanti sul settore zootecnico, in particolare per le situazioni dell’Associazione regionale allevatori della Sardegna (ARAS) e delle associazioni provinciali allevatori (APA). Sono stati approfonditi i temi affrontati con la ministra Marianna Madia nel corso della riunione dello scorso 3 maggio. All’incontro, che si è svolto al Dipartimento della Pubblica amministrazione, hanno preso parte anche i direttori generali degli assessorati all’Agricoltura e al Personale Sebastiano Piredda e Maria Giuseppina Medde e dell’Agenzia Laore Maria Ibba.

“Abbiamo ribadito – hanno dichiarato al termine dell’incontro gli assessori Caria e Spanu – la necessità di garantire quanto è stato richiesto dal Consiglio regionale in relazione al rafforzamento dell’organizzazione del settore zootecnico e alla tutela dei posti di lavoro e delle professionalità esistenti. In considerazione della delicata situazione di Aras e della urgenza di adeguate misure per il comparto, si è condiviso un percorso che prenderà le mosse dagli strumenti disponibili sulla base della legge n. 3 del 2009 con la definizione di una successiva riorganizzazione più complessiva del settore”.

“Da parte del Governo – hanno spiegato gli assessori – c’è la disponibilità a valutare una proposta operativa della Regione, coerente con questo percorso, che sarà trasmessa entro 7 giorni al Ministero dell’Economia per una verifica della copertura e della sostenibilità finanziaria secondo i criteri di coordinamento della finanza pubblica. Entro due settimane è invece previsto un nuovo confronto tra Regione e ministeri e dipartimenti interessati per pervenire a una soluzione condivisa”. Com