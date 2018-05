Resto al sud, Pigliaru apre domani a Cagliari la giornata sulle opportunità di investimento per i giovani under 36

Cagliari, 9 Mag 2018 – Con la collaborazione della Regione Autonoma della Sardegna, Invitalia organizza a Cagliari, giovedì 10 maggio presso il THotel dalle ore 9.30, un seminario sulle opportunità di investimento offerte dal programma “Resto al Sud”. L’iniziativa, che sarà aperta dai saluti del presidente della Regione Francesco Pigliaru e dell’assessora del Lavoro Virginia Mura, mira a promuovere e sostenere la nascita di nuove attività imprenditoriali avviate da giovani nei settori industria produzione di beni, artigianato, turismo, trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura, fornitura di servizi alle imprese e alle persone.

Con una dotazione complessiva di 1.250 milioni di euro, Resto al Sud sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali avviate da giovani nelle regioni del Mezzogiorno (Sardegna, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia) prevedendo agevolazioni per gli under 36. Ciascun imprenditore può ottenere 50mila euro, fino a un massimo di 200mila nel caso di più imprenditori. Le agevolazioni coprono il 100% delle spese e prevedono un contributo a fondo perduto pari al 35% del programma di spesa e un finanziamento bancario pari al 65%, garantito dal Fondo di Garanzia per le Pmi. Gli interessi del finanziamento sono interamente coperti da un contributo in conto interessi.

Nel corso della giornata del 10 maggio, dopo le registrazioni dei partecipanti e i saluti istituzionali, Grazia Precetti, di Invitalia, entrerà nel dettaglio dell’iniziativa Resto al Sud, spiegando il funzionamento dei nuovi incentivi per fare impresa. A seguire, l’intervento di Massimo Temussi, Direttore Generale Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.

Dopo alcuni racconti di giovani imprenditori, gli interventi di Guglielmo Belardi, Presidente del Comitato di Indirizzo del RTI gestore del Fondo di Garanzia per le PMI Direzione Strumenti di Garanzia – Mediocredito Centrale S.p.A., di Gualtiero Milana di Banca Unicredit, di Emanuele Garzia, Vice Presidente della Camera di Commercio Cagliari e di Emanuele Garzia, vice presidente della Camera di Commercio Cagliari.

Le conclusione sono affidate a Domenico Arcuri, Amministratore Delegato Invitalia. Com

