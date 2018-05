Izs, Pigliaru in visita domani sera a Sassari per inaugurazione insettario e Psa

Cagliari, 9 Mag 2018 – Domani, giovedì 10 maggio alle ore 16:30, il Presidente della Regione Francesco Pigliaru sarà all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna di Sassari dove incontrerà il direttore generale Alberto Laddomada.

Il programma prevede la visita al nuovo insettario, struttura di supporto al laboratorio di “Entomologia e controllo dei vettori”, diretta da Giuseppe Satta. Primo del genere in Sardegna e uno dei pochi in Italia, l’insettario è dotato della tecnologia che consente di riprodurre in maniera controllata l’ambiente naturale di vita degli insetti, in particolare degli artropodi, consentendo di individuare le specie responsabili della trasmissione dei principali agenti di diverse malattie nelle specifiche condizioni esistenti in Sardegna. La visita del presidente Pigliaru prosegue poi al laboratorio Peste Suina Africana diretto da Annalisa Oggiano, dove si farà il punto sui risultati raggiunti dalla Regione nella lotta alla PSA.