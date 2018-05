Presentato oggi a Cagliari il prezzario regionale dei lavori pubblici. Balzarini: “uno strumento aggiornato che risponde alle esigenze del mondo produttivo”

Cagliari, 7 Mag 2018 – “Il Prezzario ha l’obiettivo di attuare una corretta ed efficace attività di programmazione delle risorse pubbliche destinate alla realizzazione di lavori pubblici, così come previsto dalla legge regionale 8 del marzo 2018”. Lo ha detto oggi l’assessore Edoardo Balzarini, nel corso della presentazione, a Cagliari, del Prezzario regionale del lavori pubblici aggiornato dopo circa dieci anni grazie al positivo input delle nuove disposizioni normative sui contratti pubblici. “Si tratta – ha chiarito Balzarini – di un documento tecnico che si presta a un’agevole consultazione e all’aggiornamento con la collaborazione dei portatori di interesse”.

Il Prezzario è disponibile da oggi esclusivamente on line sul sito della Regione Sardegna all’indirizzo www.regione.sardegna.it/prezzario dove è presente anche una breve guida alla consultazione.

“L’aggiornamento – ha detto ancora l’Assessore dei Lavori Pubblici – è sia di tipo qualitativo, perché alle oltre 4000 voci già presenti in elenco se ne aggiungono circa 1000 nuove relative a materiali innovativi che tengono conto dell’evoluzione delle opere pubbliche, sia di tipo economico rispetto ai prezzi che si attestano mediamente al 20-26 per cento in più rispetto a 10 anni fa. Un particolare questo su cui le aspettative del mondo produttivo erano elevate”.

La collaborazione con i portatori di interesse proseguirà anche per i successivi aggiornamenti annuali previsti dalla legge. Per questo a breve sarà disponibile una nuova piattaforma on line attraverso la quale gli operatori del mercato accreditati potranno dare il loro contributo per modifiche e integrazioni agli elenchi dei prezzi. Red-com