Mattarella sferza i partiti: “Governo neutrale fino a dicembre o al voto in estate-autunno”

Roma, 7 Mag 2018 – “Non esiste una maggioranza con la sola Lega e i Cinque Stelle, si è rivelata impraticabile una maggioranza M5s con Pd ed è stata sempre affermata da entrambe le parti l’impossibilità di una intesa tra il centrodestra e il Pd. Tutte queste indisponibilità mi sono state confermate questa mattina”. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parla al termine del terzo giro di consultazioni. Otto minuti durante i quali conferma l’esclusione dell’ipotesi di un governo politico di minoranza (il centrodestra, ndr). “Condurrebbe alle elezioni e ritengo che in queste condizioni sia rispettoso della dinamica democratica che a portare alle elezioni non sia un governo di parte”.

“È doveroso dar vita ad un nuovo governo. Non si può attendere” continua il capo dello Stato, “il governo presieduto dall’onorevole Gentiloni, che ringrazio per il lavoro che ha svolto e sta svolgendo in questa situazione anomala, ha esaurito la sua funzione e non può essere ulteriormente prorogato in quanto espresso da una maggioranza parlamentare che non c’è più”.

“Laddove tra i partiti non si raggiungesse alcuna intesa” per un governo politico nei prossimi mesi “il governo neutrale dovrebbe concludere la sua attività a fine dicembre per andare subito dopo a elezioni”, dice Mattarella. “Sarebbe la prima volta che il voto popolare non viene utilizzato e non produce alcun effetto. Scelgano i partiti con il loro libero comportamento e nella sede propria parlamentare. Cerchino una maggioranza politica per un governo neutrale entro l’anno oppure nuove elezioni subito, in autunno o nel mese di luglio”. “Mi auguro che dalle forze politiche giunga una risposta positiva nella assunzione di responsabilità per l’Italia”, nel rispetto della volontà popolare.

“Dai partiti fino a pochi giorni a dietro è venuta più volte la richiesta di tempo per raggiungere intese. Può essere utile che si prendano ancora tempo per far maturare una maggioranza politica per una maggioranza di governo. Ma nel frattempo consentano che nasca con la fiducia un governo neutrale, di servizio. Laddove si formasse nei prossimi mesi una maggioranza parlamentare si dimetterebbe con immediatezza per un governo politico”.