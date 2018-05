Liquidazione Ara, Assessore Caria: decisione non condivisa, ara di fondamentale importanza

Cagliari, 7 Mag 2018 – “Prendo atto, pur non condividendola, della decisione portata avanti dall’organo amministrativo ed assunta oggi dall’assemblea straordinaria dei soci dell’Ara”. Lo dichiara l’assessore regionale dell’Agricoltura Pier Luigi Caria, dopo aver avuto notizia della messa in liquidazione dell’Agenzia regionale Allevatori.

“Ho provato a chiedere un rinvio di questa decisione di almeno 30 giorni, anche alla luce del fatto di due novità importanti – prosegue Caria -: il fatto che mercoledì prossimo verrà avviato, al Ministero della Funzione pubblica, il tavolo tecnico per il quale stiamo lavorando da tempo e la disponibilità di altri soggetti, emersa nel corso delle audizioni consiliari, pronti ad intervenire sul sistema Ara per evitare la perdita di uno strumento che, come ampiamente condiviso, in questi anni è stato di fondamentale importanza nel mondo agropastorale”.