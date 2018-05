Maltempo, la protezione civile invita a non abbassare la guardia sino alla chiusura delle fasi di allerta

Cagliari, 6 Mag 2018 – “In attesa del nuovo avviso di criticità, chiedo alla popolazione di continuare a tenere l’attenzione per tutta la durata dell’allerta, soprattutto nell’Oristanese e in Planargia. Inoltre ricordo che, per le spese sostenute dai Comuni durante le emergenze, si potrà fare affidamento alla legge 28 una volta terminate le allerte”.

La valutazione meteorologica di mezzogiorno segnala che nelle ultime ore sono state registrate precipitazioni a carattere di rovescio sulla parte meridionale dell’Isola. I modelli meteorologici prevedono precipitazioni sparse sulla Provincia di Oristano e isolate sul resto della regione. Per le prossime ore, sino alle 20, sono attesi rovesci con cumulati deboli o localmente moderati (tra i 10 e 30 millimetri) su gran parte dell’Isola e in particolare sui settori occidentali. Com