Giovane pregiudicato di Quartu S.E. arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Cagliari per furto aggravato

Cagliari, 6 Mag 2018 – Nell’ambito dei servizi mirati al contrasto dei reati predatori nell’hinterland del comune di Cagliari, con particolare riferimento ai furti in abitazione a seguito dell’acuirsi del fenomeno a carattere predatorio in danno degli appartamenti, venivano incentivate le attività di controllo degli agenti della Squadra Mobile della Questura di Cagliari, disposte anche con l’ausilio delle Volanti del locale Ufficio Prevenzione Generale, hanno arrestato Antonio Serra, di 34 anni, di Quartu Sant’Elena, pregiudicato, ritenuto responsabile nella quasi flagranza del delitto di furto aggravato, resistenza a Pubblico Ufficiale e indagato anche per ricettazione dell’autovettura.

In questo contesto operativo si è posta l’attenzione degli dei poliziotti in ordine ad un furto in abitazione avvenuto a Quartu S.Elena, in particolare in via Leonardo da Vinci.

Immediatamente la squadra dei Falchi si è portata nella zona ed individuava da dove il giovane tentava la fuga a bordo di un’autovettura Dacia Sandero, provento di furto.

Quindi il personale della Polizia di Stato si è posto all’inseguimento del fuggitivo, che poi si è protratto per diverso tempo lungo le vie di Quartu e in seguito con l’aiuto delle Volanti si è riusciti a bloccare il fuggitivo che cercava di guadagnarsi la fuga spintonando il personale operante. Ma nonostante i suoi tentativi di fuga l’uomo è stato bloccato e identificato quale l’autore del furto presso l’abitazione di via Leonardo da Vinci dove erano stati trafugati diversi monili in oro, orecchini collane ed anelli, ed apparecchi elettronici, come cellulari tablet, che dopo il riconoscimento da parte dei titolari, sono stati immediatamente restituiti.

Inoltre gli investigatori della Mobile dopo l’accurata perquisizione del veicolo, hanno sequestrato altra refurtiva come abbigliamento ed altri monili il tutto riconducibile ad altre azioni predatorie consumate a Quartu ed a Elmas.

Infatti sono stati avviati i necessari accertamenti e si è avuto modo di scoprire che nella stessa mattinata il Serra aveva trafugato anche all’interno di 5 autovetture parcheggiate all’interno di un cortile nel comune di Elmas ed anche in questo caso l’intera refurtiva veniva consegnata ai legittimi proprietari. Anche l’autovettura utilizzata per la fuga era stata rubata a Quartu e restituita al suo legittimo proprietario.

Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare la provenienza di altri beni sequestrati al pregiudicato, indebitamente in suo possesso