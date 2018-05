Due noti pregiudicati di Cagliari arrestati nel quartiere di Sant’Elia per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Cagliari, 6 Mag 2018 – Questa notte i carabinieri della Stazione di Ca-San Bartolomeo e della compagnia CC della città, hanno arrestato in flagranza per il reato, Cristian Benossa, di 38 anni e Luciano Lugas, di 33 anni, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, cagliaritani.

I due pregiudicati, sottoposti a perquisizione personale intorno alle due di questa mattina, in via Schiavazzi, sono stati trovati in possesso di circa 1000 € in banconote di piccolo taglio provento dell’attività di spaccio, 200 g circa di hashish, quasi 100 g di marijuana un bilancino di precisione nonché un foglio riportante la contabilità dell’attività di spaccio.

Quanto recuperato è stato sottoposto a sequestro dai militari che dopo le formalità di rito hanno accompagnato i giovani nelle rispettive abitazioni dove rimarranno in regime di arresti domiciliari in attesa della direttissima prevista per domani.