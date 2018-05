Sanità Sardegna, campagna della Regione per giornata mondiale dell’igiene delle mani

Cagliari, 5 Mag 2018 – Con una campagna di informazione e sensibilizzazione, anche l’Assessorato regionale della Sanità e l’Ats celebrano oggi la Giornata mondiale dell’Igiene delle mani. Con risorse del Piano della Prevenzione, è stato realizzato uno spot che verrà veicolato sui principali canali social della Regione.

Secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, le cosiddette Infezioni Correlate all’Assistenza (ICA) sono l’evento avverso più frequente quando si ricevono prestazioni e servizi sanitari. Le ICA interessano prevalentemente i pazienti e sono infezioni acquisite in ospedale o in altri ambiti sanitari di ricovero (day-hospital, day-surgery, strutture residenziali di lungodegenza, ambulatori, centri di dialisi, assistenza domiciliare eccetera). L’igiene delle mani è la misura più efficace per ridurre queste infezioni. Dal 2009 l’Oms ha lanciato il progetto “Clear Care is Safer Care” Cure pulite, sono cure più sicure e poi “Save Live Clean you Hands” Salva le vite lavati le mani con l’obiettivo di promuovere l’igiene delle mani tra gli operatori sanitari.