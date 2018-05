Maltempo, sistema di protezione civile a regime. Previsti miglioramenti

Cagliari, 4 Mag 2018 – “Il Sistema di Protezione civile, con tutte le sue componenti, sta lavorando a pieno regime per risolvere i disagi provocati dal maltempo e gestire le emergenze. Continua il monitoraggio meteorologico che prevede ancora situazioni di instabilità per le prossime ore”, dice l’assessora delegata alla Protezione civile, Donatella Spano, presente nella sala operativa regionale integrata per seguire l’evoluzione del fenomeno e sentire direttamente i sindaci dei territori con le maggiori problematiche. “Quanto ai danni si farà successivamente riferimento alla legge 28 ma ora pensiamo all’emergenza: invito a tenere alta l’attenzione ancora per domani”, conclude l’assessora Spano.

L’ultimo bollettino di monitoraggio dell’Arpas (allegato A, sul sito della Protezione civile Sardegna) prevede per le prossime due ore “la persistenza di celle convettive nella bassa Provincia di Sassari e nel basso Campidano”. Inoltre sul resto dell’isola saranno possibili rovesci isolati ma successivamente si assisterà a una lenta attenuazione dei fenomeni.