Controlli dei carabinieri del comando provinciale di Nuoro nel territorio di Oliena

Oliena (Nu), 5 Mag 2018 – Nel primo trimestre del 2018, i Carabinieri del Comando Compagnia di Nuoro, a seguito della recrudescenza di alcuni reati, commessi nel Comune di Oliena, hanno dato attuazione a numerosi piani di controllo coordinato del territorio, specificamente indirizzati a prevenire la commissione dei reati in genere.

Per tutto il trimestre, sia nell’arco diurno ma soprattutto durante la sera o la notte, sono stati attuati posti di blocco e di controllo alla circolazione stradale, perquisizioni veicolari, personali e domiciliari finalizzate alla ricerca di armi, esplosivi e stupefacenti. Oltre 3.000 i controlli effettuati complessivamente. Sono state ispezionate attività commerciali ed esercizi pubblici titolari di licenza di pubblica sicurezza. Per tre esercizi è scattata una sanzione amministrativa di 400,00 euro per inosservanza delle prescrizioni in materia di divieto di fumo nei locali pubblici.

Sono state identificate circa 4.000 persone e controllati 2.900 veicoli, mentre sono state elevate 270 contravvenzioni al Codice della Strada, in alcuni casi di natura penale.

I Carabinieri, inoltre, hanno segnalato all’Autorità Giudiziaria 10 soggetti, ritenuti responsabili di reati quali detenzione illegale di armi, di oggetti atti ad offendere, di stupefacenti o per guida in stato di ebrezza alcolica.

Una persona è stata arrestata per essersi deliberatamente sottratto al controllo delle pattuglie dell’Arma, poiché guidava in evidente stato di ebbrezza. Raggiunto dopo un breve inseguimento ha opposto resistenza, cagionando lievi lesioni ai militari, e per tale motivo è stato arrestato.