Attività di contrasto ai reati in materia di sostanze stupefacenti da parte dei carabinieri del Comando provinciale di Nuoro

Nuoro, 5 Mag 2018 – La recrudescenza dei reati in materia di stupefacenti, impone ai carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro, di monitorare costantemente il fenomeno e porre in essere specifiche e mirate attività finalizzate al contrasto dello stesso. Infatti si registrano allarmanti dati soprattutto riguardanti il coinvolgimento dei giovani disoccupati e non. Le precipue attività poste in essere dai militari dei vari Reparti dipendenti del Comando cc Provinciale, hanno consentito di assicurare alla giustizia un elevato numero di soggetti dediti al traffico o anche alla sola vendita al dettaglio di sostanze vietate, ottenendo così importanti risultati sulla delicata quanto sempre crescente tipologia di reato.

È accertato che, specie con l’approssimarsi del periodo estivo – quindi con il maggior numero di eventi musicali e/o feste paesane, apertura di discoteche e locali notturni – la ricerca ed il consumo di stupefacenti, soprattutto da parte dei giovani, è in continuo aumento; ne costituiscono chiara dimostrazione i sequestri operati in materia di droghe sintetiche. Il contrasto da parte degli uomini e donne dell’Arma mediante mirati servizi di osservazione, controllo e pedinamento, hanno sortito soddisfacenti risultati, arrivando – talvolta – ad interrompere veri e propri sodalizi criminali mediante attività eseguite d’iniziativa o, in alcuni casi, su delega delle Autorità Giudiziarie competenti.

La provincia di Nuoro, geograficamente situata nel centro dell’isola, è altresì interessata dal transito di corrieri della droga, provenienti anche dalle varie città della penisola, oltre che dalla Spagna. In tale contesto, molteplici e consistenti sono stati i sequestri di cocaina di primissima qualità, ancora da sottoporre al taglio per la successiva commercializzazione tramite immissione nel mercato dei consumatori.

Altri importanti traguardi sono stati conseguiti nel corso dei controlli quotidiani sulla circolazione stradale, con varie contestazioni amministrative per coloro i quali sono stati sorpresi alla guida dei rispettivi mezzi, in palese alterazione psicofisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; consistente è infatti il numero di patenti ritirate per la violazione all’art. 187 del nuovo C.d.S., nonché le segnalazioni amministrative alla competente Prefettura per trasgressioni dell’art. 75 del DPR 309/90. Tale comportamento è da ritenere assolutamente pericoloso, poiché mette a serio rischio l’incolumità di chiunque circoli sulle strade.

Com’è risaputo, l’attività prevalente nell’isola ed in particolare, nella provincia di Nuoro, è costituita dalla pastorizia e dall’agricoltura; sempre meno giovani si dedicano a tali attività, sebbene provenienti da contesti familiari ben inseriti in detto settore. Costoro, per provvedere al loro sostentamento, non avendo e spesso non volendo ricercare sbocchi lavorativi alternativi, si dedicano ad attività illecite dagli alti guadagni e dal minimo rischio; sovente vengono contattati da grossi procacciatori per istituire, curare e vigilare delle piantagioni di marijuana, anche in terreni gestiti da famiglie di agricoltori e/o allevatori.

Per poter meglio lumeggiare l’attività repressiva del fenomeno de quo da parte del Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro, si riepilogano – qui di seguito – i dati riferiti alla specifica attività delle Compagnie dipendenti, nonché quelli del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del medesimo Comando, nell’arco temporale compreso tra l’intero anno 2017 ed il primo bimestre del corrente anno:

2017: Reati scoperti 79; Denunce in stato di arresto 80; Denunce in stato di libertà 60; segnalazioni amministrative alla Prefettura 64; Quantità e tipologia stupefacente sequestrato: Cocaina Kg. 34,621; Eroina Gr. 6,971; Hashish Gr. 968,34; Marijuana Kg. 539,832; Droghe sintetiche 26 pastiglie di MDMA e 5 LSD; Metadone 6 flaconi; piante cannabis 3.842.

2018 (1° bimestre): reati scoperti 9; denunce in stato di arresto 4; Denunce in stato di libertà 6; segnalazioni amministrative alla Prefettura 13; Quantità e tipologia stupefacente sequestrato: Cocaina: Kg. 2,454; Marijuana Kg. 3,770.