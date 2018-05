Aggrediti in casa tre anziani da tre brutali rapinatori: indagano i carabinieri della compagnia cc di Sanluri

Sanluri, 5 Apr 2018 – Verso le ore 20:15 di ieri sera a Villanovafranca, tre persone travisate di sesso maschile hanno commesso una rapina ai danni di tre persone anziane, un uomo e le sue due sorelle, rispettivamente di 84, 89 e 95 anni, all’interno della loro abitazione.

I malviventi dopo aver immobilizzato l’uomo ed averlo legato, hanno poi riservato lo stesso trattamento alla sorella 89enne scaraventandola a terra, facendole perdere i sensi e procurandole una ferita lacero contusa alla testa.

Nel frangente non si sono accorti della presenza della terza sorella 95enne che in quel momento dormiva nella sua stanza al piano superiore. E i rapinatori dopo aver frugato in alcuni cassetti, sono fuggiti dopo aver sottratto da portafogli dell’uomo 300 euro. Quindi l’anziano si è liberato ha dato l’allarme chiamando il 112. Sul posto sono giunti immediatamente i militari della Stazione cc di Barumini unitamente a quelli del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sanluri per i rilievi tecnici del caso.

L’anziana di 89 anni, rimasta ferita, è stata soccorsa e trasportata presso l’ospedale Nostra Signora di Bonaria di San Gavino in codice giallo, non corre pericolo di vita, ove i sanitari del pronto soccorso le hanno riscontrato un trauma cranico con contusione al cuoio capelluto ed una sospetta frattura alla prima ed alla seconda costola destra e, quindi, è stata trattenuta in osservazione presso il reparto di chirurgia generale.

In corso le indagini da parte dei militari della compagnia di Sanluri per individuare i responsabili.