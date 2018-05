Maltempo Sardegna: migliora la situazione dopo le piogge record dei giorni scorsi che hanno invaso campagne e strade.

Cagliari, 3 Mag 2018 – Migliora la situazione in Sardegna, anche se nei prossimi due giorni sono previste ancora abbondanti piogge su tutta l’isola che al momento è permeata da forti venti, dopo l’ondata di maltempo che ha colpito negli ultimi giorni tutta la regione dove si sono verificati smottamenti, piccole frane sulle strade e allagamenti in varie zone dell’Isola.

In queste ultime 48 ore i sardi hanno visto tanta pioggia caduta che di solito si vede in un anno. E particolarmente colpite le province di Nuoro e Oristano, dove diverse decine di famiglie sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni. Danneggiate anche molte aziende agricole così come varie strade colpite da frane e smottamenti. Inoltre ampi disagi nel Sulcis. Infatti, a Carbonia è crollato il controsoffitto nel reparto Dialisi dell’ospedale.

Vigilati speciali, in queste ore, sono il fiume Tirso, che attraversa tutta la regione, ma anche il Rio Mogoro e i canali del Terralbese. In mattinata il comune di Uras ha annunciato che la portata dei vari canali è tornata sotto controllo. Miglioramenti si registrano anche a Solarussa, dove l’amministrazione aveva messo a disposizione dei cittadini sabbia e sacchi per costruire nelle case un minimo sbarramento contro l’acqua.

Ora, il problema principale è il vento di maestrale, che ha raggiunto i 65 chilometri orari nel cagliaritano. Nella notte sono stati eseguiti diversi interventi per l’allagamento di scantinati a Oristano, Marrubiu, Sant’Anna, Abbasanta e Ghilarza. Le scuole restano chiuse in quasi tutta la provincia. Resta comunque l’allerta meteo della Protezione Civile con codice rosso per tutta la giornata di oggi. E anche per i prossimi giorni le previsioni non sono buone.