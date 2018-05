Autotrasporto – Trasporto animali vivi: a Cagliari un corso di Confartigianato Sardegna per la formazione degli addetti del settore.

Cagliari, 3 Mar 2018 – Confartigianato Imprese Sardegna apre le iscrizioni al corso di formazione rivolto a conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina, suina o pollame (Reg. CE 1/2005 – Corso C e nota del Ministero della salute prot. n. DGSA/vi/3316 DEL 04/05/2007 e nell’allegato IV Reg. CE 1/2005).

Oggetto del corso, organizzato dall’Agenzia “Scuola & Formazione Confartigianato” in collaborazione con la ASSL di Cagliari, saranno le norme di sicurezza che devono essere adottate per garantire il benessere e la protezione degli animali durante il viaggio.

Il corso, valido per l’ottenimento dell’attestato, avrà una durata di 12 ore e si terrà a CAGLIARI i giorni 16 e 17 maggio prossimo.

Al termine delle tre giornate, i partecipanti saranno sottoposti a una prova d’esame riconosciuta dalla ASL, il cui esito positivo permetterà di ottenere il patentino, divenuto obbligatorio in Italia dal 2008, con l’entrata in vigore del regolamento comunitario 1/2005.

Il principio che ispira la normativa è quello per cui gli animali durante gli spostamenti non devono essere esposti a stress eccessivi: in base al regolamento è necessario assicurare agli animali trasportati condizioni il più possibile comode, attraverso una guida attenta e una fornitura adeguata di acqua e cibo.

A tenere le lezioni sarà un’equipe di veterinari con una formazione specifica sul trasporto degli animali.

Per iscrizioni o informazioni è necessario contattare la Scuola & Formazione Confartigianato al numero 0708000131 formazione@confartigianato-imprese.com