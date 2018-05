Attività dei carabinieri della compagnia di Carbonia nel territorio di competenza: denunciate quattro persone

Carbonia, 3 Mag 2018 – A seguito dei recenti furti di diversi distributori automatici installati nei pressi di esercizi, nella città di Carbonia, i carabinieri della compagnia di Carbonia dalle prime ore di questa mattina hanno svolto diverse perquisizioni in abitazione, a riscontro degli accertamenti investigativi svolti.

All’esito di tali operazioni, i militari delle Stazioni cc di Carbonia e Cortoghiana hanno deferito in stato di libertà un 33enne e un 41enne, entrambi originari di Carbonia ma residenti nella frazione di Bacu Abis, con diversi precedenti di polizia specifici, ritenuti i responsabili in concorso, dei furti dei distributori automatici della Tabaccheria di piazza della Repubblica e di quello della Farmacia Urgu, in via Gramsci. Inoltre sono stati deferiti una 33enne e una 48enne di Carbonia, entrambe disoccupate e con precedenti di polizia, individuate quali responsabili di due furti ai danni del negozio di autoricambi “Lancellotti” di via costituente: Le donne sono gravemente indiziate di essersi introdotte nell’esercizio commerciale e di aver approfittato di un momento di distrazione per asportare l’intero denaro contenuto nella cassa.

Contemporaneamente, questa mattina, altre pattuglie hanno dato esecuzione a servizi di controllo dinamico delle aree residenziali urbane e periferiche con posti di blocco e identificazione di persone di interesse operativo, all’esito dei quali un uomo di Carbonia, di 44 anni, noto alle forze dell’ordine, è stato deferito per porto abusivo di un coltello a serramanico e segnalato alla Prefettura per detenzione per uso personale di circa 6 gr di hascisc.

Infine, nel corso del servizio a largo raggio sono state identificate complessivamente 63 persone, di cui 5 stranieri extracomunitari, 59 autovetture controllate, ed è stata elevata 1 contravvenzione al Cds per mancata revisione.