Maltempo Sardegna – Allerta Arancione per rischio idrogeologico e idraulico sino alla mezzanotte di domani, giovedì 3 maggio 2018.

Cagliari, 2 Mag 2018 – Sardegna ancora interessata dal maltempo con piogge, venti forti e mareggiate. Piogge, temporali e mareggiate, questo l’avviso di condizioni meteorologiche avverse diramato dalla Protezione Civile regionale, dalle ore 20 di stasera (2 maggio 2018) precipitazioni diffuse anche temporalesche, con cumulati moderati interesseranno l’intera Sardegna, cumulati con fino a elevati sul quadrante Sud-Ovest. Stesse condizioni anche domani (3 maggio 2018) a mezzanotte, con cumulati fino a elevati sul quadrante Sud-Est. Inoltre, dalla serata di oggi inoltre venti forti da Nord-Ovest sulle coste Occidentali potrebbero causare mareggiate sulle coste esposte fino alle ore centrali di domani.

Diffuso anche l’avviso di allerta per rischio idrogeologico e idraulico, criticità moderata (Allerta Arancione), preallarme. A partire dalla mezzanotte di oggi e per le successive 24 ore, si prevede che saranno interessate in maniera particolare le seguenti zone: Campidano, Iglesiente, Montevecchio – Pischilappiu, Flumendosa – Flumineddu, Tirso, Gallura e Logudoro.