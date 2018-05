Identificato il cadavere della donna rinvenuto sulla spiaggia di Abbarossa.

Oristano, 2 Mag 2018 – Gli accertamenti effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Oristano hanno consentito di identificare il cadavere della donna rinvenuta la sera del 19 aprile 2018, nella battigia della spiaggia di Abbarossa, in territorio del Comune di Santa Giusta (OR).

Si tratta della cittadina svizzera Wissmann Erika nota “Sophia” di 57 anni, da tempo residente a Torre del Pozzo.

Sono ancora in corso gli accertamenti per individuare le cause della morte.