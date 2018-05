Governo del territorio, assessore Erriu: giunta impegnata per far arrivare in commissione le risultanze del dibattito

Cagliari, 2 maggio 2018 – “Il dibattito pubblico avviato a partire dal testo della Giunta è una cosa seria e non esistono posizioni precostituite da tutelare o difendere, certamente nel rispetto delle prerogative del Consiglio ma con la ferma determinazione della Giunta di tener fede agli impegni presi pubblicamente in occasione dell’apertura della discussione”. Lo precisa l’assessore dell’Urbanistica Cristiano Erriu.

“Per quanto ci riguarda – sottolinea ancora Erriu – sul testo originario della Giunta è già in corso una rimodulazione dei contenuti che tengono conto di alcune sostanziali proposte di modifica emerse nel corso della discussione. È impegno della Giunta far sì che le risultanze del dibattito trovino rispondenza sul testo che rappresenterà la sintesi con cui la Commissione riprenderà i lavori. L’unico testo a cui far riferimento per suggerire proposte emendative rimane dunque quello proposto dalla Giunta”.