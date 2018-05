Gdf Cagliari: sequestrati 11,1 grammi di hashish, 5,6 grammi di marijuana, 2,35 grammi di cocaina ed un coltello, 11 soggetti segnalati alla prefettura, uno denunciato all’autorità giudiziaria.

Cagliari, 2 Mag 2018 – Durante le attività di controllo del territorio, con particolare indirizzo al contrasto allo spaccio e alla diffusione delle sostanze stupefacenti, le Fiamme Gialle cagliaritane, con lo specifico impiego delle unità cinofile, hanno effettuato, negli ultimi giorni, diversi interventi.

Presso lo scalo aeroportuale di Cagliari/Elmas, durante i controlli effettuati nei confronti dei passeggeri in arrivo, i finanzieri hanno scoperto due persone, una di 24 e l’altra di 55 anni, in possesso, rispettivamente, di 2,2 grammi e 1,4 grammi di hashish.

A Cagliari, in Viale Buoncammino, un ragazzo, di 24 anni, è stato trovato in possesso di 2 grammi di marijuana. Invece a Calamosca, un ragazzo di 23 anni, aveva con sé 3,1 grammi di marijuana e di 1,8 grammi di hashish.

In via raspi, un altro ragazzo di 19 anni, è stato trovato in possesso di 0,8 grammi di hashish. Poi in via Cairoli, i baschi verdi hanno rinvenuto 0,2 grammi di cocaina detenuti da una ragazza di 32 anni, e 0,5 grammi della stessa sostanza, abbandonata per terra da ignoti.

In via Grosseto un 47enne, durante un controllo è stato trovato in possesso di 2,6 grammi di hashish.

Inoltre in Viale Diaz i finanzieri hanno rinvenuto 0,2 grammi di hashish e di 0,5 grammi di marijuana nella disponibilità di un ragazzo di 33 anni.

Poi a Quartu Sant’Elena, in Via Budapest, i finanzieri hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un giovane di 28 anni, trovato mentre vendeva un grammo di hashish ad un acquirente di 39 anni. Inoltre nel corso dell’intervento sono stati sequestrati un coltello utilizzato per il “taglio” e 10 euro quale provento dell’attività di spaccio.

Sempre a Quartu, in Via Cipro, un giovane di 29 anni, è stato sorpreso in possesso di 1,65 grammi di cocaina e, in Via Leonardo da Vinci, una ragazza, di 30 anni, con 1,1 grammi di hashish.

Le sostanze stupefacenti sono state sottoposte a sequestro e gli assuntori sono stati segnalati alla locale prefettura.