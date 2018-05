Attività nello scorso fine mese dei carabinieri della compagnia di Isili sulle strade di competenza.

Isili (Su), 2 Mag 2018 – I Carabinieri della compagnia di Isili, sono stati impegnati in un servizio straordinario per il controllo del territorio dispiegando molte pattuglie a vigilanza delle maggiori vie di comunicazione. E durante i vari posti di controllo, sono state elevate, 33 infrazioni al codice della strada contestate, 64 sono i punti decurtati dalle patenti di guida, 2 patenti e 3 carte di circolazione ritirate, 3 veicoli sottoposti a sequestro per confisca.

Questo è il risultato dei controlli svolti durante l’ultima settimana dai militari della Compagnia di Isili per garantire la sicurezza della circolazione sulle strade del Sarcidano, nell’ambito del piano disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro. Infatti, durante il dispositivo, sono state controllate 465 autovetture e identificate oltre 600 persone. E tra le violazioni più frequenti contestate agli automobilisti vi sono il mancato uso delle cinture, l’utilizzo di telefoni cellulari, il mancato rinnovo della revisione e, cosa più preoccupante, della copertura assicurativa per la quale è previsto tra l’altro anche il sequestro del veicolo.

I controlli continueranno senza sosta. Ogni giorno le pattuglie delle 10 stazioni e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Isili percorrono le strade dei 13 comuni e delle ampie zone rurali a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.